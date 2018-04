Ex-Erzbischof wird Schirmherr

Anzeige

Östringen.Die Veranstalter des im November in Östringen stattfindenden Musicals „Gefährlich: Franz Reinisch, ein Musical über einen Aufrechten“ von Wilfried Röhrig hatten am Wochenende gleich zwei Gründe zur Freude. Zum einen feierte das Musical, das den Widerstand des Pallottinerpaters Franz Reinisch gegen die NS-Regime thematisiert, erfolgreich Premiere in Bad Kissingen – auf den Tag genau und an jenem Ort, wo Reinisch am 15. April 1942 den Fahneneid auf Adolf Hitler verweigerte und dafür vier Monate später in Berlin hingerichtet wurde.

Zum anderen wurde bekannt, dass der ehemalige Erzbischof Robert Zollitsch, der sowohl Erzbischof der Erzdiözese Freiburg als auch Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz war, die Schirmherrschaft für die Aufführung in Östringen übernommen hat.

Das Musical, das in Trägerschaft der katholischen Kirchengemeinde Östringen am Sonntag, 18. November, um 17 Uhr, in der Hermann-Kimling-Halle in Östringen stattfindet, ist das jüngste Werk des Komponisten und Texters Wilfried Röhrig aus Viernheim. Die Aufführung in Östringen ist die einzige in dieser Region. Karten für das Musical, das insgesamt nur fünfmal in Deutschland und Österreich aufgeführt wird, gibt es in Östringen und Kronau bei Optik Geider sowie bei Pfarrer Dieter Heck per E-Mail unter pfarrerheck@gmx.de. Im jetzt laufenden Vorverkauf kosten die Karten 20 Euro, ermäßigte Karten für Schüler, Studenten, Rentner, Auszubildende und Schwerbehinderte kosten 16 Euro. zg