Exhibitionist im Park

Karlsruhe.Ein Exhibitionist ist am Dienstag gegen 16.15 Uhr an der Mauer des Fasanengartens im Karlsruher Schlossgarten einer 21-jährigen Frau gegenübergetreten. Der Mann näherte sich der jungen Dame, öffnete seine Hose und begann damit sexuelle Handlungen an sich vorzunehmen. Als die Betroffene per Handy die Polizei verständigte, entfernte sich der Unbekannte in Richtung des Schlossgartensees. Die Fahndung führte leider zu keinen weiteren Erkenntnissen.

Der Mann wird auf 25 bis 30 Jahre geschätzt und mit dunklem Teint beziehungsweise einer südländischen Erscheinung beschrieben. Er hat eine sportliche Figur und trägt am Oberkopf kurzes, dunkles Haar. Seitlich soll er das Haar kahl rasiert haben und wirkt so durchaus auffällig. An Bekleidung trug er ein dunkles T-Shirt und eine helle Hose. pol