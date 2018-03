Exhibitionist verfolgt Frauen

Anzeige

Karlsruhe.In schamverletzender Weise hat sich am Montagabend in Karlsruhe-Durlach ein unbekannter Mann gegenüber einer 34-jährigen Frau und deren 14-jährigen Tochter verhalten. Nach Angaben der Polizei warteten die Beiden kurz vor 21 Uhr an der Bushaltestelle Schlossplatz, um mit dem Bus in Richtung Karlsruhe zu fahren. Von hinten näherte sich plötzlich ein Mann, der ihnen, als sie sich zu ihm umdrehten, sein erigiertes Geschlechtsteil zeigte und daran manipulierte.

Unbekannter folgt dem Bus

Die Frauen flüchteten daraufhin auf die andere Straßenseite, wohin ihnen der Unbekannte jedoch folgte. Sogar als die Frau mit ihrer Tochter in den einfahrenden Bus eingestiegen waren, folgte er dem Bus offenbar zu Fuß. Er setzte seine Handlungen plötzlich vor ihrem Busfenster fort, als der Bus wegen eines Fahrerwechsels einige Zeit an der Endhaltestelle Durlach stand. Erst als sich schließlich der zweite Busfahrer näherte, flüchtete der Unbekannte in Richtung Alte Weingartner Straße.

Die Frauen beschrieben den unbekannten Mann als etwa 50 Jahre alt, mit einer dicklichen, stabilen Figur. Er trug eine dunkle Strickwollmütze, eine braune oder grüne Jacke mit auffallenden silbernen Knöpfen am Reißverschluss und eine blaue Jeans. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei unter 0721/939 55 55 zu melden. pol