Extraklasse an Geige und Klarinette

Karlsruhe.Sie sind beide echte Kosmopolitinnen, die eine – Sharon Kam – ist seit über 20 Jahren fester Bestandteil der Klassik-Weltelite, aufgewachsen in Israel, Studium in New York, heute in Hannover zu Hause kommt am Samstag, 8. Dezember, 19.30 Uhr, ins Konzerthaus. Vom Fono-Forum als „Supernova am Klarinettistinnen Himmel“ bezeichnet, gewann sie bereits 1992 den internationalen ARD Wettbewerb in München. Seitdem ist sie heiß begehrter Gast der größten Orchester der USA, Europas und Japans.

Die andere, geboren in Japan, mit argentinischen Wurzeln und kanadischem und amerikanischem Pass, ist, wie Sharon Kam, im wahrsten Sinne des Wortes überall zu Hause – konzertiert aber am Sonntag, 23. Dezember, 19.30 Uhr, im Konzerthaus. Doch ganz anders als diese steht die junge Geigerin Maia Cabeza noch ganz am Anfang ihrer Karriere und war trotzdem bereits Gast in der Carnegie Hall, Wigmore Hall und der Berliner Philharmonie.

Einen steilen Karrierestart hat Cabeza mit dem Gewinn des Leopold Mozart-Wettbewerbs 2013 und der anschließenden Aufnahme in die Karajan-Akademie der Berliner Philharmoniker bereits hingelegt – alle Zeichen deuten in Richtung „große Zukunft“.

„Instrumentalistin des Jahres“

Als Sharon Kam 1998 zum ersten Mal mit dem Echo Klassik zur „Instrumentalistin des Jahres“ gekürt wurde, sagten ihr viele eine Weltkarriere voraus. Seitdem beweist sie ein ums andere Mal, warum Sie seit nunmehr 20 Jahren vollkommen zu Recht eine der größten Sterne am Klarinettenhimmel ist. „Offenheit, Neugier, Wandlungsfähigkeit und eine unprätentiöse Kollegialität“ (FAZ), das ist Sharon Kam. Letztlich aber lässt sich ihre Ausstrahlung mit Worten kaum vermitteln, und wer sie live erlebt, kann nachvollziehen, warum das so ist. Gemeinsam mit dem Staatsorchester Rheinische Philharmonie ist sie nun mit Aaron Coplands Konzert für Klarinette, Steicher, Harfe und Klavier und Artie Shaws Klarinettenkonzert zu erleben. Die musikalische Leitung des Mainzer Meisterkonzerts hat kein Geringerer als der charismatische Brite Garry Walker.

Mit dem Gewinn des Leopold Mozart Wettbewerbs vor fünf Jahren hat Maia Cabeza quasi über Nacht erstmals international für Aufsehen gesorgt. Es folgten die Aufnahme in die Karajan-Akademie der Berliner Philharmoniker, Solo- und Kammerkonzerte in der Carnegie Hall, ihre erste CD-Einspielung 2016 und zahlreiche Auftritte mit internationalen Orchestern. Nach einem starken zweiten Platz beim Johann Sebastian Bach Wettbewerb in Leipzig gastiert sie nun bei den Mainzer Meisterkonzerten mit der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland Pfalz unter Kerem Hasan mit dem prächtigen und viel zu selten gespielten Violinkonzert von Alexander Glasunow.

Eingerahmt wird das festliche Konzert von Leopold Mozarts Musikalischer Schlittenfahrt und Ludwig van Beethovens populärer 3. Sinfonie. zg

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 27.11.2018