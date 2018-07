Fächer-Becher für den Kaffee zwischendurch

Anzeige

Seit dem Wochenende ist der Fächer-Becher an allen Kaffee-Ständen auf dem Vor-FEST sowie in rund 20 Cafés und Bäckereien in der ganzen Stadt erhältlich, teilt die KME mit. Rund 40 weitere Unternehmen sind als Nachfüll-Partner mit dabei. Weitere werden in den kommenden Tagen und Wochen dazukommen und durch Aufkleber und Plakate als Ausgabe- und Auffüll-Stellen deutlich erkennbar sein.

Im Kaufpreis von 8 Euro ist die erste Füllung bereits inbegriffen. Der Fächer-Becher ist aus Sicht der KME nicht nur praktisch und umweltschonend, sondern durch sein ansprechendes Design auch ein echtes Accessoire. „Dank der klaren, unaufdringlichen Formensprache ist der Becher mit Schloss und Fächergrundriss sofort als echter Karlsruher zu erkennen“, heißt es in der Mitteilung. Der Porzellan-Becher sei langlebig, spülmaschinenfest und dank des verwendeten Materials absolut hygienisch.

Mit Deckel verschließbar

Im Gegensatz zu Plastik- oder bedruckten Papp-Bechern könnten sich keine Chemikalien oder Druckfarben ablösen und in das Getränk gelangen. Mit dem passenden Deckel sei der Fächer-Becher zudem dicht verschließbar. Die umlaufende Silikon-Manschette sorge für einen guten Halt in der Hand und diene als Hitzeschutz, so die Mitteilung der KME. beju/zg

Info: Alle Ausgabestellen und Nachfüll-Stationen unter www.faecher-becher.de

© Mannheimer Morgen, Montag, 16.07.2018