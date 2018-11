Fagottist spielt Bach

Waghäusel.Mit drei Sonaten für Violine solo von Johann Sebastian Bach gastiert Oscar Bohórquez am Freitag, 16. November, um 19 Uhr im Saal der Musikschule Waghäusel-Hambrücken. Diese Sonaten, die durch ihre musikalische Tiefe und hohe Anforderung an die Spieltechnik beeindrucken, gehören zu den Juwelen der Violinliteratur.

Oscar Bohórquez ist in Waghäusel wiederholt durch beeindruckende Solokonzerte und auch als Konzertmeister des Young Classic Sound Orchestra in Erscheinung getreten. Das Konzert in Waghäusel ist die letzte Station vor einer Tournee nach Argentinien. Oscar Bohórquez ist seit 1978 bei der Badischen Staatskapelle Karlsruhe Solo-Fagottist. Parallel zu seiner Instrumentaltätigkeit war Bohórquez zehn Jahre lang Leiter des Karlsruher Bläser-Oktetts. 1995/1996 wurde er Jury-Mitglied des Bundeswettbewerbs „Jugend musiziert“.

Klassikfreunde sollten sich diesen hochkarätigen Konzertabend nicht entgehen lassen. Der Eintrittspreis beträgt 12 Euro, ermäßigt 8 Euro und als Familienkarte 26 Euro. klu/nina

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 14.11.2018