Fahrgäste bespuckt und gebissen

Karlsruhe.Ein 30-jähriger Mann hat sich bereits am vergangenen Freitag auf dem Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt gemeldet und angegeben, auf der Fahrt von Pforzheim nach Karlsruhe gegen 18.40 Uhr von einem Mitreisenden gebissen worden zu sein. Das teilte die Polizei gestern in einer Pressemitteilung mit.

In der Vernehmung sagte der Geschädigte aus, dass in dem Zug eine männliche Person mehrere Fahrgäste bespuckt habe. Nachdem der Geschädigte selbst getroffen worden war, wollte er zum Schaffner laufen, um ihn zu informieren. Auf dem Weg zum Schaffner habe der 30-Jährige beobachtet, wie der Beschuldigte einer Dame auf den Kopf spuckte.

In Ispringen ausgestiegen

Daraufhin habe er den Mann angesprochen und ihn aufgefordert, dies zu unterlassen. Anschließend sei der Beschuldigte unvermittelt auf den Geschädigten zugegangen und habe ihn, in den Schulter-/Halsbereich gebissen. Unmittelbar danach habe der Zug in Ispringen gehalten und der unbekannte Täter sei ausgestiegen. Am Hals des Geschädigten waren eine starke Bisswunde sowie ein Bluterguss deutlich sichtbar.