Falscher Leutnant in echter Uniform

Karlsruhe.Beamte der Bundespolizei haben am Hauptbahnhof einen 40-jährigen Mann aufgegriffen, der sich zunächst als Oberleutnant der Bundeswehr ausgab. Am Ende landete er im Justizvollzugkrankenhaus Hohenasperg.

Der Mann rauchte unerlaubt am Bahnsteig, woraufhin er von der Streife angesprochen wurde. Die Polizisten bemerkten dabei einen deutlichen Alkoholgeruch und nahmen den Mann wegen seines zweifelhaften Verhaltens mit zur Wache. Bei der Vernehmung gab der Mann zunächst an, im geheimen Auftrag unterwegs zu sein, bevor er gestand, nicht der Bundeswehr anzugehören. Seine Schulterstücke mit dem Dienstgrad eines Oberleutnants und die Uniform waren allerdings echt. Wie er an die Uniform gelangte, ist derzeit noch unklar.

Da der falsche Leutnant von der Staatsanwaltschaft Tübingen wegen Schwarzfahrens mit Haftbefehl gesucht wurde, musste er die 40-tägige Freiheitsstrafe direkt antreten. pol

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 28.11.2018