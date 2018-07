Familie bei Unfall verletzt

Anzeige

Waghäusel-Wiesental.Wegen einer kurzen Unachtsamkeit sind mehrere Personen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein 53 Jahre alter Fahrer eines silbernen Ford Fiestas am Montagabend auf der K3535 zwischen Waghäusel-Wiesental und Philippsburg. An einer Einmündung zu einem Feldweg, wollte ein vor ihm fahrendes, mit einer Familie besetztes Fahrzeug, nach links abbiegen. Dies erkannte der Autofahrer zu spät. Obwohl er direkt abbremste, fuhr der Fahrer auf das Auto auf. Der 53-Jährige verletzte sich durch den Aufprall mittelschwer. Rettungskräfte brachten ihn in eine Klinik.

Die 41-jährige Autofahrerin, ihre 71-jährige Beifahrerin und zwei junge Frauen im Alter von 20 und 22 Jahren verletzten sich leicht. Alle erlitten einen Schock. Die Polizei leitete den Verkehr an der Unfallstelle vorbei. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden – der Schaden beträgt insgesamt etwa 3000 Euro. pol