Faszination Modellflug

Oberhausen-Rheinhausen.Das Fluggelände des Modellsportvereins am Erlichsee erwacht am Samstag, 21., und Sonntag, 22. Juli, aus seiner gemütlichen Ruhezeit und wird für zwei Tage wieder zum Treffpunkt begeisterter Piloten, einem faszinierten Publikum und Spitzentechnik aus Bastelkellern und Hightech-Labors.

Traditionell wird an beiden Tagen wieder alles gezeigt und „mit Herzblut“ geflogen: Vom Doppeldecker, Helikopter, Kunstflugzeug bis zum Turbinenjet – gebaut mit modernsten Technologien. Selbst für Modellflug-„Freaks“ ist es jedes Jahr aufs Neue faszinierend, mit welcher Geschwindigkeit sich die Technik weiterentwickelt. Beim Verfolgen dieser Flüge wird die Vorstellung, dass es sich bei Modellflugzeugen um einfaches Spielzeug handelt, immer schnell revidiert.

Gründung in den 1960er-Jahren

Am Samstagabend, 21. Jui, sorgt die Band “Project Boozehounds” mit Live-Musik für Stimmung und Gelegenheit zum Tanzen. An der Beachbar kann der Durst entspannt gestillt werden. Am Rande dieser Faszination sorgt der MSV-Oberhausen wie immer bestens für das leibliche Wohl der ganzen Familie, von Kaffee, Kuchen und Gegrilltem bis zur Kinder-Hüpfburg. Der Eintritt ist bis 14 Jahre frei, ansonsten fallen zwei Euro an. Im Jahr 1961 haben 15 junge Männer auf einer Wiese zwischen Oberhausen und Rheinhausen mit dem Modellflug begonnen. Beim heutigen Freizeitgebiet wurde eine Wiese gefunden, abseits von Wohngebieten.