FC Kirrlach ist raus

Waghäusel-Kirrlach.Erst im Elfmeterschießen musste sich die tapfer kämpfende Kirrlacher Truppe aus der Verbandsliga dem Oberligisten Pforzheim beim BFV-Pokal beugen. Beflügelt durch den Heimsieg gegen den VfR Mannheim ging die Elf von Trainer Backmann selbstbewusst in das Spiel.

Von Beginn an war die spielerische und läuferische Klasse der Pforzheimer zu erkennen und Kirrlach musste viel investieren, um nicht in Rückstand zu geraten. Das Pforzheimer Übergewicht glichen die Kirrlacher durch viel Einsatzwille aus und so verstrich die erste Halbzeit, ohne dass eine der beiden Teams eine klare Einschussmöglichkeit generiert hätte. Die zweite Halbzeit zeigte dann eine besser agierende Kirrlacher Elf, das Pforzheimer Spiel verflachte. Die Abwehr stand und der FC Kirrlach versuchte durch Konter nach vorne zu kommen. So hatte der aufgerückte Akdemir in der 60. Minute die größte Chance. Als Schiri Ebert ein Handspiel im Pforzheimer Strafraum übersah, kochten die Emotionen. Kirrlachs Keeper Miltner musste in der Schlussphase noch einen Schuss aus der Distanz abwehren, ehe es in die Verlängerung ging, die keine der beiden Mannschaft zum Siegtreffer ausnutzen konnte. So musste das Elfmeterschießen entscheiden, bei dem der Gast besser traf und letztendlich die nächste Pokalrunde erreichte. zg

© Mannheimer Morgen, Montag, 20.08.2018