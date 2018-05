FC Kirrlach vergibt Sieg

Anzeige

Waghäusel-Kirrlach.In einem spannenden Spiel musste sich der FC Olympia Kirrlach nach der 95. Spielminute mit nur einem Punkt begnügen. Erneut hatte die Mannschaft ihre Chancen häufig nicht verwertet – wobei SV 98 Schwetzingen in der ersten Hälfte mit ein oder zwei Toren hätte führen können.

Schwetzingen stellte sich von Beginn an hinten rein und versuchte über Konter Torchancen zu kreieren. Kirrlach musste deshalb das Spiel lenken und kam mit dieser ungewohnten Situation schwerlich zurecht. So musste die Mannschaft vom FC Olympia zusehen, wie in der achten Minute ein Schrägschuss ihren Kasten knapp verfehlte. Die Schwetzinger Taktik schien aufzugehen, denn nach schnellem Umschalten stießen die Stürmer immer wieder ins Kirrlacher Abwehrzentrum vor. Kirrlachs Kurt musste in der 28. Minute auf der Linie retten und Barbari scheiterte in der 30. Minute. Gegen Ende der ersten Halbzeit hämmerte dann schließlich Ayhan Akdemir einen Freistoß aus 18. Metern an den Pfosten.

Die zweite Halbzeit begann furios. Noch keine zwei Minuten gespielt, erzielte Andre Fillinger nach Eckball per Kopf die Führung, die drei Minuten später von Salvatore Rindone auf 2:0 erhöht werden konnte. Schwetzingen setzte Kirrlach nun unter Druck. Nachdem der Ball nicht entscheidend geklärt werden konnte, erzielte Hocker in der 78. Minute den Anschlusstreffer zum 2:1. Kirrlach versuchte das Spiel über die Zeit zu bringen, musste aber zusehen, wie Schwetzingen durch Ruder in der Nachspielzeit letztendlich ausglich. zg