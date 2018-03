„Fehlentscheidung, Farce und Frechheit“

Anzeige

Für Ingo Kretschmar (Uli) wird die öffentliche Meinung mit Füßen getreten. „Die Aussage der Regierungspräsidentin, es hat sich gelohnt, dass wir die Öffentlichkeit sehr frühzeitig in die Planung eingebunden haben, ist doch der absolute Hohn für alle Beteiligten, die viel Zeit und Ideen investiert haben, in der Hoffnung doch noch eine vernünftige Lösung zu finden. Diese Dammrückverlegung bedeutet schon beim geringsten Hochwasser, dass der komplette Retentionsraum mit Wasser geflutet wird.“

Erholungsgebiet verschwindet

Von einer „katastrophalen Entscheidung des Regierungspräsidiums und des Umweltministeriums“ spricht Christopher Moll von den Freien Wählern. „Zukünftig soll unser Naturschutzgebiet bei jedem geringsten Rheinhochwasser überflutet werden und nicht mehr von uns Bürgern als Naherholungsgebiet genutzt werden können. Mit der geplanten Variante – Dammrückverlegung – haben wir keine Möglichkeiten mehr, unser Naherholungsgebiet zu schützen.“

In „allerhöchstem Maße verärgert“ zeigt sich auch Manfred Degen, engagiertes Mitglied des Projektbegleitkreises, der in den vier Jahren an jeder Sitzung teilgenommen und kein einziges Mal gefehlt hat. Er fühle sich so richtig verarscht und über den Tisch gezogen, bekundet der Rheinsheimer und findet, dass die Verantwortlichen des Regierungspräsidium und Umweltministerium ein „unmögliches bürgerfeindliches Gebaren“ an den Tag legen. Die angebliche Bürgerbeteiligung diene nur als Alibi für ihre Bürgerübergehung. wr

