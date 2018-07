Feiern statt Löschen

Anzeige

Zusammenhalt und Kameradschaft machen das Vereinsleben aus. „Ohne den Rückhalt der Familie geht es nicht“, ist Abteilungskommandant Carsten Schmitteckert überzeugt. Demnächst nimmt die Abteilung am Wasserballturnier in Waghäusel und beim Feuerwehr-Duathlon beim Landesfeuerwehrtag 2018 in Heidelberg teil. „Solche gemeinschaftlichen Aktivitäten fördern die sportliche Fitness und stärken den Teamgedanken“, ist sich Schmitteckert sicher.

Auch die Pflege der Partnerschaft mit den ungarischen Kameraden in Szigetújfalu hat einen festen Platz im Kalender der Freiwilligen Feuerwehr Waghäusel. Gerade erst wurden bei einem viertägigen Besuch in Ungarn bestehende Kontakte intensiviert und neue geknüpft. 2020 steht turnusgemäß der Gegenbesuch der ungarischen Kameraden in Waghäusel an. js

© Mannheimer Morgen, Montag, 02.07.2018