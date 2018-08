Ferien für alle möglich gemacht

Waghäusel.Valentin Wohlfart, Jakob Giesser, Anton Herberger, Josef Korn und Berta Walter gründeten 1969 den Wiesentaler Ortsverein der Arbeiterwohlfahrt (Awo). Bereits ein Jahr zuvor hatte in den Sommerferien 1968 auf dem Gelände des ehemaligen Naturfreundehauses „Waldfrieden“ die erste Ortsranderholung in Wiesental stattgefunden – das war jetzt natürlich ein guter Grund, um 50 Jahre Stadtranderholung in Waghäusel zu feiern.

Die Organisatoren dieser dreiwöchigen Freizeitmaßnahme für damals schon 60 Kinder war eine Gruppe um den späteren ersten Awo-Vorsitzenden Jakob Gießer mit Berta Walter, Anton Herberger, Richard Deigendescher, Roland Rolli und Wolf Schuppler. Und im ganzen nachfolgenden halben Jahrhundert wurden durch die örtliche Arbeiterwohlfahrt immer in der ersten Hälfte der Sommerferien insgesamt mehr als 4000 Kinder im Alter ab sechs Jahre von vielen Hundert jungen engagierten Helferinnen und Helfern betreut.

Festabend kommt gut an

Für die Arbeiterwohlfahrt Waghäusel um ihren Vorsitzenden Roland Herberger bietet deshalb das 50-jährige Jubiläum allen Grund zum Feiern. Beim Festabend in der Wagbachhalle gestalteten die 90 Kinder der diesjährigen Stadtranderholung ein buntes Programm unter dem Motto „Eine Zeitreise durch fünf Jahrzehnte“.

Mit Musik und Tanz wurden Erinnerungen wach – und die reichten von den Beatles bis zu Harry Potter. Klar, dass die Flower-Power-Hippie-Zeit eine Rolle spielte, die Geister jagenden Ghostbusters auftraten und Michael Jackson, der „King of Pop“, seine Hüften schwingen ließ.

Großartig vorbereitet vom Betreuerteam, in passenden Outfits, mit einem gehörigen Bühnentalent und überwältigender Begeisterung präsentierten sich die Kinder ihren Eltern und zahlreichen Ehrengästen. Darunter war natürlich auch Waghäusels Oberbürgermeister Walter Heiler, der eigens seinen Urlaub unterbrochen hatte, um mitfeiern zu können, mehrere Mitglieder des Gemeinderats und zahlreiche Sponsoren.

Weil der Landkreis Karlsruhe die Ferienmaßnahmen für Kinder und Jugendliche inzwischen leider nicht mehr fördert, fehlten im Budget der diesjährigen Stadtranderholung rund 3000 Euro, die durch eine grandiose Spendenbereitschaft vieler Firmen, Organisationen und Privatpersonen schließlich doch noch zusammengetragen werden konnten. „Wir wollten die Beiträge der Eltern in einem sozial verträglichen Rahmen lassen und waren deshalb auf die Spenden angewiesen“, sagte Herberger. „Eine schöne und bezahlbare dreiwöchige Freizeit für Kinder zu ermöglichen“, das nannte auch Angelika Nosal, die pädagogische Leiterin der Maßnahme, als oberste Prämisse.

Sie streifte die 50-jährige Erfolgsgeschichte, die seit 1981 auf dem Gelände des Pinscher-Schnauzer-Clubs stattfand und ab 1987 in der Wagbachhalle ideale Bedingungen vorfand. Nosals besonderer Dank galt dem Betreuungsteam mit Leiterin Sarah Schweikert an der Spitze, den 13 ehrenamtlich tätigen Helfern sowie dem von Sonja Herberger angeführten Küchenteam. Die diesjährige Stadtranderholung war drei Wochen lang vom herrlichen Sommerwetter begünstigt und endete am gestrigen Freitag.

