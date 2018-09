Feuerwehr im Einsatz sehen

Karslruhe.Die Branddirektion lädt am Samstag, 8. September, zum Tag der offenen Tür in die Feuerwache West, Honsellstraße 3, ein. Dort zeigt die Berufsfeuerwehr in der Zeit von 10 bis 17 Uhr ihr umfangreiches Aufgabenspektrum.

Darüber hinaus geben die Experten Informationen und Tipps in Sachen Brandschutz. Weiter stehen um 11 Uhr und um 15 Uhr Einsatzübungen sowie viele Mitmachaktionen vor allem für Kinder auf dem Programm.

Da es bei der Berufsfeuerwehr im nächsten Frühjahr Neueinstellungen gibt, wendet sich die Veranstaltung auch an junge Menschen, die sich für den Beruf bei der Feuerwehr interessieren.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 06.09.2018