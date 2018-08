Feuerwehr rettet Mann aus brennender Wohnung

Karlsruhe.Feuerwehrkräfte haben in Karlsruhe einen Mann schwer verletzt aus seiner brennenden Wohnung in einem Mehrfamilienhaus gerettet. Wie ein Polizeisprecher am gestrigen Donnerstag in Karlsruhe mitteilte, hatten zunächst Passanten beobachtet, wie der 42-Jährige eine brennende Matratze aus seiner Wohnung im Stadtteil Oberreut auf den Balkon zog.

Etwa zehn Minuten vor 19 Uhr gingen Anrufe bei der Leitstelle ein, die von einem Brand im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses berichteten.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Wohnung bereits voll in Brand, Rauchschwaden drangen nach außen. Sofort machten sich Feuerwehrkräfte unter Atemschutz auf den Weg in das Gebäude, um den vermissten Bewohner zu suchen. Dieser saß im dichten Rauch in seiner Wohnung und wurde durch die Feuerwehr mit einer Rauchgasvergiftung und Brandverletzungen aus seiner Notlage befreit und dem Rettungsdienst übergeben. Er kam mit Verbrennungen in ein Krankenhaus. „Warum die Matratze Feuer gefangen hat, wissen wir noch nicht“, sagte der Sprecher. Bei dem Feuer entstand in der Wohnung ein Sachschaden von rund 50 000 Euro. Die Feuerwehr brachte mit etwa 40 hauptamtlichen und freiwilligen Kräften über die Drehleiter und von innen den Brand unter Kontrolle. dpa/zg

© Mannheimer Morgen, Freitag, 24.08.2018