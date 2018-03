Feuerwehrhaus ganz bewusst als Ort gewählt

Anzeige

Warum finden Lesung und Gespräch nicht in den Räumen der Badischen Landesbühne statt, sondern an einem dafür ungewöhnlichen Ort – dem Feuerwehrhaus der Stadt Bruchsal?

Ramm: Das Feuerwehrhaus der Stadt Bruchsal steht auf dem Grundstück, auf dem die Bruchsaler Synagoge stand. Die Synagoge wurde in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 von Nationalsozialisten niedergebrannt. Ein Eingreifen der Feuerwehr wurde unterbunden. 1953 wurde auf diesem Grundstück das Feuerwehrhaus errichtet. Das Verdrängen und Verschweigen der Verbrechen der Nationalsozialisten gehört zur Deutschen Mentalitätsgeschichte der Nachkriegszeit. In Bruchsal haben sich diese Gedankenlosigkeit und die Verdrängung nationalsozialistischer Verbrechen durch die Wahl des Ortes für das Feuerwehrhaus manifestiert. Der Ort für die Veranstaltung ist also bewusst gewählt, weil wir zu einem bewussteren Umgang mit der Stadtgeschichte anregen wollen. Wobei hier natürlich auch andere Orte in der Stadt interessant sind. Die Guillotine zum Beispiel, die auf einem der vier Plakate zu sehen ist, mit denen wir auf die Veranstaltungen hinweisen: Sie stand auf dem Gelände des Wehrmachtsgefängnisses. Sie stand nicht nur dort, sondern die Nationalsozialisten machten leider auch fleißig Gebrauch von ihr. Heute befinden sich auf dem Gelände Bürgerpark und Bürgerzentrum. Und eben auch wir, die Badische Landesbühne. Ich bin mir nicht sicher, ob das allen Bürgern der Stadt bewusst ist.

Wer wird an dem Gespräch teilnehmen?

Ramm: Am Podiumsgespräch teilnehmen werden der Journalist Rainer Kaufmann, der sich unter anderem in Stadtführungen, kabarettistischen Programmen, in seinem Buch Seilersbahn und mit dem Theaterstück Unschädlichmachung intensiv mit der Geschichte Bruchsals befasst hat. Er war es auch, der durch seinen streitbaren Redebeitrag zur Gedenkveranstaltung am 9. November 2017 die Frage aufgeworfen hat, was zukünftig mit dem Feuerwehrhaus passieren soll, wenn die Feuerwehr Bruchsal ihr neues Domizil beziehen wird. Teilnehmen wird weiterhin Rolf Schmitt, dessen Recherchen zur jüdischen Vergangenheit der Stadt und dessen unermüdlicher Einsatz unter anderem zur Umbenennung des Holzmarktes in Otto-Oppenheimer-Platz und zur Verlegung zahlreicher Stolpersteine geführt haben. Außerdem dabei sein werden der Vorsitzende des Deutsch-Israelischen Freundeskreises im Stadt- und Landkreis Karlsruhe, Bernd Morlock, und Professor Dr. Werner Schnatterbeck, der sich für die Wiederbelebung eines geschichtlichen Forums in Bruchsal einsetzt. Ich selbst werde das Gespräch moderieren und lade an dieser Stelle interessierte Bürgerinnen und Bürger herzlich dazu ein, zuzuhören und sich an der Diskussion zu beteiligen.

Was soll Ziel dieser Veranstaltungen sein?

Ramm: Wir wollen zunächst Eindrücke davon Gewinnen, wie bisher in Bruchsal mit Geschichte umgegangen wurde und die Gedanken dazu öffentlich machen. Mich würde es freuen, wenn diese Veranstaltungen als eine Art Initialzündung dienen könnten, als deren Folge sich interessierte Bruchsalerinnen und Bruchsaler zusammenfinden, um gemeinsam die Stadtgeschichte zu erforschen. Ich habe großes Interesse an der Zusammenarbeit mit einer solchen Initiative, deren Ergebnisse vielleicht auch in unsere Theaterarbeit einfließen können. zg

