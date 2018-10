Feurige Mahlzeit in einem Topf

Bruhrain.Der hat es in sich: der Eintopf. Wie ein Feuer breitet er sich im Körper aus. Doch die feurige Schärfe kommt gerade recht: Die Temperaturen kriechen langsam in den Keller, da kann es ruhig ein bisschen Arrabiata sein, um den Körper von innen aufzuheizen.

Schließlich kommst du beim Kochen des Gerichts alles andere als ins Schwitzen. Alle Zutaten in einem Topf musst du nicht viel mehr tun als abwarten, bis der Augenbohneneintopf lange genug geköchelt hat und die „Black Eyed Peas“ weich sind. Das Essen macht sich quasi von allein. Und der Abwasch? Den kannst du motiviert in Angriff nehmen. Denn wenn nur ein Topf auf dem Herd steht, bist du schnell damit fertig. Brauchst du noch mehr Argumente für dieses leckere One-Pot-Gericht namens Augenbohneneintopf Arrabiata?

Das Rezept für zwei Personen dauert etwa 75 Minuten.

Zutaten

125 Gramm Augenbohnen, drei Tomaten, eine Zwiebel, zwei Knoblauchzehen, 400 Milliliter Wasser, etwas Tomatenmark, frischer Ingwer, Petersilie, Koriander, ein Teelöffel Kumin, ein Teelöffel Paprika (edelsüß), ein Teelöffel Cayenne-Pfeffer, ein Lorbeerblatt, Salz, etwas Olivenöl, optional: Baguette.

Zubereitung

Schneide zuerst die Tomaten, die Zwiebel und den Knoblauch in feine Würfel. Falls du frischen Ingwer, Koriander und frische Petersilie zur Hand hast, hacke diese ebenfalls fein. Andernfalls auf getrocknete Alternativen zurückgreifen. Gib dann sämtliche Zutaten in einen Topf und lasse die Masse kurz aufkochen. Im Anschluss etwa eine Stunde lang bei geringer Hitze köcheln lassen. Sobald die Bohnen weich sind, kannst du das Lorbeerblatt entfernen und den Augenbohneneintopf mit den Gewürzen abschmecken. Da das Rezept Feuer hat, empfiehlt es sich, Baguette dazu zu servieren. vs

Info: Mehr Rezepte gibt es unter www.schuerzentraegerin.de

© Mannheimer Morgen, Freitag, 26.10.2018