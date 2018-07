Fiat-Fahrer schwer verletzt

Anzeige

Philippsburg-Huttenheim.Bei einem schweren Verkehrsunfall wurde am Mittwochabend um 22.30 Uhr auf der B 35 bei Huttenheim ein 22-jähriger Fahrer schwer verletzt.

Der Mann befuhr mit seinem blauen Fiat die Straße zwischen Huttenheim und Rheinsheim, kam plötzlich nach rechts ab, geriet in den Straßengraben und überschlug sich. Der Wagen kam auf der Seite an der Böschung zum Liegen.

Mehrere Autofahrer hielten an und leisteten erste Hilfe. Der Rettungsdienst brachte den Fahrer in eine Klinik. Die Polizei stellte bei ihm 0,4 Promille Alkohol fest. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. zg