Flohmarkt für Schnäppchenjäger

Waghäusel.Trödler und Schnäppchenjäger aufgepasst: Der Hundesport- und Zuchtverein lädt am am Samstag, 22. September, zum Flohmarkt in den Seppl-Herberger-Ring 20 ein. Zwischen 9 und 13 Uhr können die Besucher an zahlreichen Ständen um allerlei Haushalt-Trödel, aber auch um Neuware feilschen.

Mit rund 35 Ständen beim Flohmarkt im vergangenen März waren die Halle und die angrenzende Freifläche restlos ausgebucht. Für die Bewirtung ist im nahegelegenen Vereinsheim mit heißen Würstchen, belegten Brötchen, Kaffee und Kuchen gesorgt. Der bereits seit über 90 Jahren bestehende Verein, ist innerhalb der letzten Jahre zum größten Hundeverein der Kreisgruppe herangewachsen. Mit mehr als 330 Mitgliedern wird an sieben Tagen pro Woche zahlreiche Trainingsmöglichkeiten angeboten. jsp

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 18.09.2018