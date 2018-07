Flugtaxis als Förderprojekt der Zukunft

Anzeige

Karlsruhe/Bruchsal.Die baden-württembergische Landesregierung will ein interdisziplinäres Förderprojekt zum elektrisch-autonomen Fliegen umsetzen. Die Initiative brachte der FDP-Bundestagsabgeordnete Christian Jung (Karlsruhe-Land) auf den Weg.

Das Landesministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau plant gemeinsam mit einem Konsortium unter der Führung des Forums für Luft- und Raumfahrt Baden-Württemberg (LRBW) ein Förderprojekt zum Thema elektrisch-autonomes Fliegen, wie es in einer Pressemitteilung des FDP-Bundestagsabgeordneten Christian Jung heißt. „Aufbauend auf vorhergehenden Studien im Bereich unbemannter Flugsysteme soll dabei der rasche technologische Fortschritt in ein wettbewerbsfähiges Konzept eingebunden werden“, schreibt Wirtschafts-Staatssekretärin Katrin Schütz (CDU) im Auftrag von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) an den liberalen Bundestagsabgeordneten.

Für das Projekt benötige man „zwingend eine Testumgebung“. Deshalb werde nun zeitnah unter Einbindung des Unternehmens Volocopter aus Bruchsal die Einrichtung eines Testfelds für autonomes Fliegen in der Region Karlsruhe geprüft.