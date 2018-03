Ford überschlägt sich

Anzeige

Karlsruhe.Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Freitagabend gegen 21:30 Uhr auf der L558 zwischen Bruchsal und Büchenau, im Landkreis Karlsruhe ereignet.

Wie die Polizei gestern mitteilte, kam der 24-jährige Fahrer eines silbernen Ford aus bislang noch ungeklärter Ursache auf der L558 nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Leitpfosten.

In der Folge kam der Fahrer mit seinem PKW in den Grünstreifen, rutschte den Straßengraben hinunter und überschlug sich. Schließlich kam er einige Meter weiter auf den Reifen im Graben zum Stehen. Der PKW-Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Er musste durch die ersteintreffende Notfallhilfe der DLRG Bruchsal erstversorgt werden. Anschließend wurde er mit dem Rettungsdienst und Notarzt, mit schweren Verletzungen, in eine Klinik transportiert.