Fragen an das Bundesamt

Philippsburg.Radioaktive Abfälle, die zur Wiederaufbereitung nach La Hague (Frankreich) und Sellafield (Großbritannien) gebracht wurden, müssen von Deutschland zurückgenommen werden. Der Transport der insgesamt 26 Behälter soll voraussichtlich im kommenden Jahr erfolgen. Fünf Castoren werden dann von La Hague nach Philippsburg ins Zwischenlager des dortigen Kernkraftwerks gebracht. Informationen dazu gibt das Bundesamt für kerntechnische Entsorgungssicherheit (BfE) am Mittwoch, 14. November, 18.30 Uhr, in der Jugendstilfesthalle Philippsburg. Moderator Oliver Deuker, Journalist beim ZDF, wird einführend das Vorhaben und die damit verbundenen Aufgaben erläutern. Die Anliegen der Anwohner in Philippsburg thematisiert Stefan Martus, Bürgermeister von Philippsburg.

Einen Überblick über das Thema „Rückführung von Wiederaufarbeitungsabfällen: Transport und Zwischenlagerung“ spricht Jörg Michels, Vorsitzender der Geschäftsführung der EnBW Kernkraft (EnKK) und Wolfram König, Präsident des BfE erläutert die Genehmigungsvoraussetzungen für Transport, Zwischenlagerung und Abtransport. Im Anschluss an die Einführungen stellen sich Wolfram König, BfE, Stefan Martus, Bürgermeister Philippsburg, Jörg Michels, EnKK sowie Helmfried Meinel, Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg, in einer Podiumsdiskussion den Fragen des Publikums.

Seitens der EnBW wurde im September 2017 der Antrag auf Lagerung von voraussichtlich fünf Castoren mit mittelradioaktiven Kokillen im Zwischenlager Philippsburg beim BfE gestellt. Im April folgte der Antrag auf Transportgenehmigung. Im laufenden Genehmigungsverfahren für die Lagerung hat das BfE festgestellt, dass keine Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht.

102 Stellplätze benötigt

Das Zwischenlager Philippsburg wurde 2003 nach Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung genehmigt, 2007 ging es in Betrieb. Damals hieß es, dass nur Abfälle aus dem Betrieb des Kernkraftwerks Philippsburg im Zwischenlager untergebracht werden sollen. Von den 152 genehmigten Behälter-Stellplätzen sind derzeit 60 belegt. Bis zur endgültigen Stilllegung des Kernkraftwerkes Ende 2019 werden voraussichtlich 102 Stellplätze benötigt. 2015 hatten sich Bund und Länder im so genannten Atom-Konsens darauf verständigt, dass bundesdeutsche Abfälle aus der Wiederaufarbeitung in die vier Zwischenlager Biblis, Brokdorf, Isar und Philippsburg gebracht werden. Bürgermeister Stefan Martus hatte seinerzeit Protest bis hin zum zivilen Ungehorsam angekündigt, sollten die Castoren aus La Hague nach Philippsburg kommen. Entsprechend der gesetzlichen Regelung wird das Zwischenlager in Philippsburg ab 1. Januar 2019 vom Bund betrieben, so dass das Lager in der Verantwortung des Staates liegt, wenn die Castoren kommen. mele

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 13.11.2018