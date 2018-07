Frau gibt sich als Enkelin aus

Anzeige

Karlsruhe.Eine unbekannte Frau hat mit dem sogenannten Enkeltrick mehrmals versucht, Geld zu erbeuten. Wie die Polizei mitteilte, rief die Frau am Montag zwischen 14.20 Uhr und 16 Uhr in Bruchsal, Stutensee und Linkenheim-Hochstetten bei den Betroffenen an und täuschte ein Verwandtschaftsverhältnis vor. Sie bat um Geld für eine Immobilie und stellte in einem Fall sogar eine „Prämie“ in Aussicht, wenn der Immobilienkauf gelungen sei.

Bislang haben sich vier Betroffene beziehungsweise deren Verwandte bei der Polizei gemeldet und den versuchten Trickdiebstahl angezeigt. Ein 87-Jähriger hatte sich sogar bereits zur Bank begeben, um mehrere tausend Euro abzuheben. Dank des aufmerksamen Bankberaters konnte der Trickdiebstahl jedoch bemerkt und verhindert werden. pol