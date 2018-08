Frau setzt Parkhaus fast unter Wasser

Karlsruhe.Eine Frau hat fast das Parkhaus am Kronenplatz unter Wasser gesetzt. Wie die Polizei mitteilte, kontrollierten Beamte die 34-Jährige am Dienstag um 1.45 Uhr, weil sie mit einem Feuerwehrschlauch vor dem Parkhaus herumspritzte. Der Eingang des Parkhauses stand bereits unter Wasser. Als sie die Polizisten erkannte, versuchte sie zwar zu flüchten, wurde aber von den Beamten eingeholt und festgehalten. Die 34-Jährige gestand, dass sie hier bereits schon einmal mit Wasser hantiert hatte.

Tatsächlich wurden am 11. August zwei versiegelte Wandhydranten geöffnet und das Treppenhaus mit ausgelegten Feuerlöschschläuche unter Wasser gesetzt. Einer der Schläuche wurde dabei beschädigt. Und auch am gestrigen Dienstag hatte die Frau schon auf allen vier Parkebenen die Feuerwehrschläuche ausgerollt und teilweise das Wasser durchlaufen lassen. Die Beamten drehten den Haupthahn rechtzeitig zu. Die offensichtlich psychisch kranke Frau wurde in eine Psychiatrie eingeliefert. pol

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 22.08.2018