Frau von drei Männern belästigt

Karlsruhe.Drei bislang unbekannte Männer haben eine 31-Jährige belästigt. Die junge Frau kam am frühen Mittwochmorgen um 1.40 Uhr aus einer Diskothek in der Ludwig-Erhard-Allee und ging zu Fuß Richtung Durlach. In Höhe eines Schnellrestaurants in der Wolfartsweierer Straße wurde sie von den drei Männern angesprochen und direkt im Anschluss so geschubst, dass sie zu Boden stürzte und sich hierbei leicht verletzte.

Die Täter waren gerade dabei der Frau unter den Rock zu fassen, als sie von einem Radfahrer gestört wurden und schließlich von ihr abließen. Die 31-Jährige konnte sich losreißen und flüchtete. Sie stoppte einen Taxifahrer, welcher die Frau nach Hause fuhr. Im Taxi bemerkte sie, dass ihr Geldbeutel fehlte. Die drei Männer flüchteten.

Geflochtene Rasta-Zöpfe

Der eine Mann soll zwischen 1,70 und 1,80 Metern groß und zwischen Ende 20 und Anfang 30 sein. Er hat eine muskulöse Figur und große Lippen. Seine Rasta-Zöpfe waren nach hinten geflochten. Er trug einen roten Pullover ohne Aufdruck, eine dunkle Jeans und dunkle Schuhe und hatte eine Holzkette mit silberfarbenen Elementen um. Der zweite Mann soll etwa 1,90 Meter groß und schlank sein. Er trug Rasta-Zöpfe und wird auf Anfang 30 geschätzt. Er hatte eine schwarze Hose und einen dunklen Hoodie an. Beide Männer haben einen dunklen Hauttyp.

Der dritte Komplize soll zwischen 1,80 und 1,85 Metern groß und hellhäutig sein. Er trug eine helle Jeans, ein dunkles Langarmoberteil. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0721/6 66 55 55 entgegen. pol

© Mannheimer Morgen, Samstag, 06.10.2018