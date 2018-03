Frauen auf der Überholspur

Anzeige

Waghäusel.Wird aus der Sportlerehrung der Stadt Waghäusel künftig eine Meisterehrung? Diese Frage muss sich die Verwaltung der großen Kreisstadt stellen, nachdem vergangene Woche in der voll besetzten Turnhalle der Wiesentaler Bolandenschule erstmals auch Preisträger des Musikvereins Kirrlach geehrt wurden. Leider waren viele der insgesamt 247 zur Auszeichnung eingeladenen Sportler, Züchter und Musiker aus 27 Vereinen nicht anwesend.

Bei Fußballnationalspieler Lars Stindl aus Wiesental, Siegtorschütze des letztjährigen Finales um den Konföderationencup in Russland, war das Fehlen entschuldbar, weil er am Ehrungsabend mit der deutschen Auswahl in Düsseldorf weilte. Anwesend war mit Andreas Hofmann allerdings einer der weltbesten Speerwerfer. Der Hüne aus Kirrlach wurde für seinen zweiten Platz bei der Universiade in Taipei von Oberbürgermeister Walter Heiler mit einer Urkunde ausgezeichnet.

Miteinander wird gestärkt

Der Waghäuseler Rathauschef betonte, „dass die sportlichen Tugenden unser gesellschaftliches Miteinander bereichere, zumal heute die Begegnung von Jung und Alt, von Menschen unterschiedlicher Sprache, Hautfarbe und Religionen immer wichtiger werde“. Zugleich lobte Heiler: „Wer Sport treibt, lernt Regeln einzuhalten, Gegner zu achten, Erfolge zu genießen und Niederlagen zu verarbeiten. Zumal Disziplin, Verlässlichkeit, Teamgeist und nicht zuletzt Respekt für einen fairen sportlichen Wettkampf unverzichtbar sind“. Von einer „großen Bandbreite der örtlichen Vereine“, sprach Heiko Mail, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Wiesentaler Vereine, der auch den Trainern, Übungsleitern und Eltern der Nachwuchstalente dankte.