Frauen im Mittelpunkt

Waghäusel-Wiesental.Frauen haben sich in den vergangenen Jahrzehnten extrem gewandelt. Deshalb veranstalten die Waghäusler Frauengruppen am Samstag, 24. März, in Zusammenarbeit mit dem Amt für Frauen, Familie, Kinder und Jugend der Stadt Waghäusel das 12. Frauenfest, das unter dem Motto „100 Jahre Frauenwahlrecht“ steht. Das schreiben die Veranstalter in einer Pressemitteilung.

Von 14 bis 18 Uhr wird im Pfarrzentrum in Wiesental die Entstehung des Frauenwahlrechts in drei Spielszenen nachdenklich, informativ und amüsant dargestellt. Die teilnehmenden Gruppen bieten zusätzlich wieder ein Programm mit Tänzen, Lied- und Musikvorträgen. In den Programmpausen können sich die Besucher informieren – oder untereinander austauschen. Die Organisatorinnen haben im vergangenen Jahr erneut ausländische und deutsche Mitbürgerinnen angesprochen und motiviert, beim Frauenfest mitzumachen.

Buntgemischtes Programm

Auch wenn nicht alle in Waghäusel lebenden Nationalitäten anwesend sein werden, werden die Mitwirkenden mit ihrem kulturellen Querschnitt mit Tänzen sowie Lied- und Musikvorträgen aus ihren Herkunftsländern internationales Flair präsentieren. Die Ansprechpartnerinnen der veranstaltenden Institutionen stehen den Gästen für Fragen persönlich zur Verfügung.