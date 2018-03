Freie Plätze beim „Girls’ Day“

Anzeige

Karlsruhe.„Für den ,Girls’ Day‘ gibt es noch freie Plätze im Landratsamt Karlsruhe.“ Das hat die Gleichstellungsbeauftragte Astrid Stolz gestern mitgeteilt. Je nach Wohnort können drei interessierte Mädchen ab 14 Jahren am „Girls’ Day“ den Betrieb einer Straßenmeisterei in Bretten, Bruchsal oder Ettlingen kennenlernen. Ein weiterer freier Platz wird im Landwirtschaftsamt angeboten, um Einblicke in gärtnerische Tätigkeiten in den Obstanlagen zu erhalten. Zusätzlich besteht die Möglichkeit das Berufsbild des Vermessungstechnikers kennen zu lernen. Im Amt für Vermessung, Geoinformation und Flurneuordnung sind zwei Plätze für Mädchen vorbehalten. Die Angebote für den „Boys’ Day“ sind nach Angaben des Landratsamtes bereits besetzt. zg

Interessierte Mädchen melden sich bei Tabea Huditz, Personal ... Interessierte Mädchen melden sich bei Tabea Huditz, Personal und Organisationsamt, unter der Nummer 0721/9 3 65 20 20 oder poa@landratsamt-karlsruhe.de.