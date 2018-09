Freier Eintritt mit KVV-Karte

karlsruhe.Direkt im Anschluss an die Sommerferien können sich die Abokunden des Karlsruher Verkehrsverbunds (KVV) über eine besondere „Zoo-Aktion“ freuen. In der Woche von Montag, 10. September, bis einschließlich Sonntag, 16. September, können alle Abokunden gegen Vorlage ihrer jeweiligen Fahrkarte an den Kassen kostenlos den Zoologischen Stadtgarten besuchen.

Wie der KVV in einer Pressemitteilung schreibt, handelt es sich bei der Aktion um ein kleines Dankeschön des Verkehrsverbunds für alle Fahrgäste, die regelmäßig mit Bussen und Bahnen im Verbundgebiet unterwegs sind.

Der Karlsruher Zoo ist aufgrund seiner zentralen Lage in direkter Nähe zum Hauptbahnhof komfortabel und umweltfreundlich mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Bereits seit längerem wirbt der Karlsruher Zoo auf mehreren AVG-Stadtbahnen mit dem Slogan „Komm in den Zoo! Familienfreundlich und im Herzen von Karlsruhe“.

Alles zum Artenschutz

Ein Besuch lohnt sich aber bereits schon am Sonntag, 9. September. Am Artenschutztag im Zoo beteiligen sich 25 Institutionen (wir berichteten am Mittwoch, 5. September). „Artenschutz ist für uns das Leitthema, das stellen wir von lokal bis global dar und wollen damit Impulse setzen“, sagte Zoodirektor Matthias Reinschmidt der Deutschen Presseagentur. Mit dabei sind unter anderem die Zoologische Gesellschaft für Arten- und Populationsschutz und der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland. zg/dpa

© Mannheimer Morgen, Freitag, 07.09.2018