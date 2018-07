Freiluftmesse mit Blechkapelle

Beim Rochusfest in Mingolsheim gehen Gläubige entlang der Rochusstraße bis zur Pfarrkirche. © Ries

Bad Schönborn.Dem französischen Pestheiligen zu ehren bauten die Mingolsheimer im 17. Jahrhundert eine Kapelle. Am Sonntag, 22. Juli, wird deshalb das Rochusfest in Mingolsheim gefeiert. Somit wird auch in diesem Jahr an eine alte Tradition angeknüpft. Heute steht deren nach der Säkularisierung wieder aufgebaute Nachfolgerin an der B3, wo jährlich eine Freiluft-Festmesse mit anschließender Prozession zur

...

Sie sehen 27% der insgesamt 1520 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Samstag, 14.07.2018