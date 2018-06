Freude über neuen Besucherrekord

Anzeige

Waghäusel.An den insgesamt 220 Öffnungstagen der vergangenen Saison besuchten exakt 48 931 Badegäste das beliebte Waghäuseler Hallenbad. Dies macht einen Durchschnitt von 222 Besuchern täglich.

In den vergangenen zehn Jahren stieg die Besucherzahl von 41 049 in der Saison 2008/2009 stetig an, wie die Stadt in einer Pressemitteilung schreibt. Dies hänge vor allem auch mit der ständigen Sanierung und Modernisierung des Hallenbades und der äußerst beliebten Sauna zusammen.

„Es freut uns sehr, dass unser Hallenbad und die Sauna so gut angenommen werden“, zeigt sich Oberbürgermeister Walter Heiler sehr zufrieden über den neuen Besucherrekord. „Dies ist sicherlich auch ein Verdienst des gesamten Rheintalbad-Teams um den Leiter des Sachgebiets Bäderbetrieb Armin Erbe“, lobte der Rathauschef. zg