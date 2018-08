Friedhof in der Molzau öffnet für zwei Stunden

Philippsburg.Am „Europäischen Tag der jüdischen Kultur“ beteiligt sich auch der Heimatverein Philippsburg: am Sonntagnachmittag, 2. September, in der Zeit von 14.30 bis 18 Uhr.

Dieser Gedenktag, der gleichzeitig in rund dreißig Ländern stattfindet, will dazu beitragen, das europäische Judentum, seine Geschichte, seine Traditionen und Bräuche besser bekannt zu machen. Insbesondere erinnert er an die

...