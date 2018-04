Früher gab’s Spargel sogar in Apotheken

Verena Zepf ist fleißig bei der Sache: Auf dem Gelände des „Forlenhofs“ der Bauersfamilie Meerwarth sticht sie Frühspargel, der dank der Bodenheizung kräftig wächst. © wr

Bruhrain.In und um Wiesental gibt es ihn seit rund 160 Jahren: den „Asparagus Officinalis“, so sein lateinischer Name. Der Spargel, um den es sich dabei handelt, ist eine Pflanze aus der Familie der Liliengewächse und verwöhnt derzeit als „königliches Gemüse“, als „Frühlingsluft in Stangen“ oder als „essbares Elfenbein“ die Gaumen unzähliger kulinarischer Liebhaber. Alte Unterlagen belegen, dass das

...

Sie sehen 9% der insgesamt 4744 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 11.04.2018