Frühjahrsmarkt am Wochenende

Philippsburg.In Philippsburg kommt der richtige Frühling mit dem Frühjahrsmarkt, der am Samstag beginnt und am Montag enden wird. Stets nehmen zahlreiche Gäste aus der näheren und weiteren Umgebung das Ereignis zum Anlass, das Angenehme mit dem Nützlichen zu verbinden: Sie kombinieren ihren Frühlingsausflug mit einem Einkaufsbummel auf dem kombinierten Jahrmarkt und Krämermarkt. Am verkaufsoffenen Sonntag, 6. Mai, präsentiert die Geschäftswelt im Zentrum von Philippsburg ihr Angebot an Waren und Dienstleistungen.

Am Samstag und Montag ist ab 14 Uhr geöffnet, am Sonntag zwischen 13 und 18 Uhr. Platz für den bunten Frühlingsmarkt bieten der Ile-de-Ré-Platz und der vordere Marktplatz. wr