Frühling zur richtigen Zeit

Waghäusel-Kirrlach.Die Freude der vielen Besucher über den einziehenden Frühling beim verkaufsoffenen Sonntag in Kirrlach war den Menschen ins Gesicht geschrieben. Die wärmenden Sonnenstrahlen lockten vor allem viele Familien in den Waghäuseler Stadtteil.

Dort kamen beim Schaufensterbummel nicht nur die Erwachsenen auf ihre Kosten – die Freiwillige Feuerwehr und das Technische Hilfswerk, die mit ihren Fahrzeugen das Frühlingsfest bereicherten, boten Attraktionen für die Kinder. Und Jugendleiter Bernd Essert vom Radfahrerverein hatte einen Geschicklichkeitsparcours für kleine Radfahrer aufgebaut. Besonderer Anziehungspunkt war natürlich der große Vergnügungspark auf dem Schlossplatz. Dort werden noch bis zum Dienstag die Fahrgeschäfte, Karussells und Stände geöffnet sein.

Die Erwachsenen nutzten das schöne Wetter zum Flanieren in der zur autofreien Zone umfunktionierten Waghäuseler Straße, es zog sie in die die zahlreichen geöffneten Einzelhandelsgeschäfte. Auch die Einkaufsmärkte für Kleider und Schuhe in der Bruchsaler Straße wurden zum sprichwörtlichen Anziehungspunkt für die vielen einheimischen und angereisten Besucher.