Fünf Polizisten leicht verletzt

Karlsruhe.Ein oder mehrere unbekannte Täter haben in der Nacht zum Freitag gegen 0.15 Uhr an mehreren Stellen der Fassade des Polizeireviers am Karlsruher Marktplatz in der Karl-Friedrich-Straße eine ätzende und Übelkeit verursachende Flüssigkeit aufgebracht. Der anschließend entstandene Dunst zog durch offen stehende Fenster in die Diensträume. Drei männliche und zwei weibliche Streifenbeamte waren in der Folge von Übelkeit und Kopfschmerzen betroffen. Einer der Beamten zog sich zudem eine Verätzung am Finger zu. Alle konnten aber nach ambulanter Behandlung durch hinzugerufene Rettungskräfte ihren Dienst fortsetzen.

Die gleichfalls alarmierte Berufsfeuerwehr Karlsruhe bekämpfte die flüssigen Anhaftungen mit Wasser. Nach einer ausgiebigen Durchlüftung der Diensträume konnte der Dienstbetrieb ab 1.30 Uhr wieder uneingeschränkt aufgenommen werden.

Kripo sucht Zeugen

Die Kriminalpolizei führt zu diesem Säureanschlag aufs Polizeirevier die weiteren Ermittlungen. Es ist nicht auszuschließen, dass sich auch der oder die Verursacher selbst beim Anbringen der mutmaßlichen Säure verletzt haben und ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen mussten. Auch dazu erbitte die Polizei natürlich Hinweise.

Passanten, die zur Tatzeit in der Nähe des Polizeireviers Marktplatz unterwegs waren und möglicherweise verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben wie auch weitere Hinweisgeber werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter Telefon 0721/6 66 55 55 zu melden. pol

