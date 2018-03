Fünfjähriger Max begeistert die Erwachsenen

Anzeige

Philippsburg.Stolz zeigten sich die jungen Künstler, stolz die Eltern und Großaltern, stolz die Vertreter der Schulen und der Stadt Philippsburg. Im Rathaus stellte der malende Nachwuchs der Musik- und Kunstschule Philippsburg seine Werke vor und demonstrierte damit, was ein Besucher äußerte: In Philippsburg gibt es Wunderkinder.

Vor ein paar Jahren war die zweijährige Australierin Aelita Andre weltweit als malendes Wunderkind gefeiert worden, das bereits die erste Einzelausstellung hinter sich hatte. Malende Wunderkinder sind auch in Philippsburg auszumachen: Die Akteure sind zwischen fünf und neun Jahre alt – und wurden von der Künstlerin Evelyne Fuchs unterstützt. Was die zahlreichen Besucher der Vernissage an den Stellwänden bewundern konnten, hieß „Ausdrucksmalen und experimentelles Arbeiten mit Kindern“, ein Projektkurs von Evelyn Fuchs, die aus Oberhausen-Rheinhausen stammt und nun in Kirrlach lebt. „Gerade der Jugend gibt Ausdrucksmalen spielerisch die Möglichkeit, mit Papier und Farbe von ihren Gefühlen, Erfahrungen und Bedürfnissen zu erzählen“, lässt die Malbegleiterin wissen. „Beim Ausdrucksmalen sind weder Themen noch Ziele vorgegeben. Die Kinder müssen keine Maltechniken erlernen, sondern können ohne Druck zu ihrem eigenen Ausdruck finden.“ Was immer auch entsteht, sei weit mehr als nur ein schönes Bild. Ausdrucksmalen fördere bei Kindern neben der individuellen Kreativität das Selbstwertgefühl und stärke sie auf ihrem Weg zu einer eigenständigen Persönlichkeit.

Bunte Fabeltiere

In seiner Ansprache zeigte sich Bürgermeister Stefan Martus beeindruckt von der Freude, die in den Gemälden zum Ausdruck komme. Wie perfekt etwa die drei Fünfjährigen ihre bunten Fabeltiere auf die Leinwand gezaubert haben, sei unglaublich, hieß es auf den Fluren.