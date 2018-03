Für die Frau, die sich zu viel traut

Anzeige

Wiesental.Auf der Straße streiten sich lautstark zwei Frauen. Die Obrigkeit wird darauf aufmerksam und macht mit den beiden Streithennen kurzem Prozess. Ruckzuck bekommen sie eine „Halsgeige“ verpasst und dürfen an den Pranger, der vor dem Rathaus steht. Wer an ihnen vorbei geht, darf sich über die zwei Ausstellungssubjekte lustig machen, sie anspucken, sie an den Haaren ziehen, Ohrfeigen geben.

Heutzutage ist so etwas unvorstellbar, aber nicht im 17. und 18. Jahrhundert. So um die 300 Jahre soll sie alt sein: Die Wiesentaler Schandgeige, die im Heimatmuseum aufbewahrt wird. Die wenigsten Besucher wissen Näheres über die Geschichte dieses besonderen Folterinstruments.

Mit der schweren Halsgeige wurden Diebe, Raufbolde und Rabauken, aber auch – wie es damals hieß – zänkische Weiber dingfest gemacht und zu ihrer Schande so durchs Dorf geführt und dann an den Pranger gestellt. Auf diese Weise waren die Übeltäter den Erniedrigungen und dem Spott durch ihre Mitbürger ausgesetzt. Oft mussten sie mehrere Tage mit der neuen „Halskrause“ ausharren. In England nannte man die Halsgeige „shrew’s fiddle“, also etwa „Die Geige der Widerspenstigen“.