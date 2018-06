Für ein offenes Miteinander

Volles Zelt: Das Fest wird auch in seinem zehnten Jahr sehr gut angenommen. © wr

Waghäusel.Dass ein gutes Miteinander durchaus möglich ist, beweist immer wieder aufs Neue das „Benefiz-Hoffest der Kulturen“ in Waghäusel, wo wohltuende Eintracht unter den vielen verschiedenen Kulturen herrscht. „Egal, wohin man auch schaut: Auf der ganzen Welt nimmt das Gegeneinander zu und das Miteinander ab. Wir leben in einer Zeit der Populisten und Demagogen, ob sie nun in Washington oder Ankara

© Mannheimer Morgen, Montag, 04.06.2018