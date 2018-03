Für jeden Schüler das passende Lernangebot

Anzeige

Dem Bildungspolitiker Born ist dabei aber wichtig zu betonen, dass es nicht Ziel sei, dass möglichst alle Schüler das Abitur machen, sondern alle den Abschluss, für den sie sich nach Förderung, Begabung und Motivation entscheiden. Die Schulleiterin erklärte, wie dieser Weg an der Drais-GMS beschritten wird: Zur Unterstützung gibt es unter anderem Lernberatergespräche, zu denen regelmäßig auch die Eltern eingeladen werden, um gemeinsam die nächsten schulischen Schritte zu besprechen. Ein Schwerpunkt liege dabei auf der beruflichen Orientierung. So seien zum Beispiel die teilnehmenden Firmen beim Handwerkscamp immer wieder angetan vom Stand der Schüler.

Die stabilen Anmeldezahlen erklärt man sich an der Drais-GMS auch durch die Vielfalt des Angebots. Neben dem Sportprofil der Schule zählen die zahlreichen freiwilligen Angebote der Schule zu den Punkten, die die Schule besonders attraktiv machen. Sei es mit Lasercutter und Lötkolben beim Arbeiten im „FabLab“ oder mit Pinsel und Farbe, wenn Kunst gemacht wird.

Das Konzept der Schule sieht vor, das Lernen als etwas zu verstehen, was den jungen Menschen Möglichkeiten eröffnet. Dazu werde in leistungsheterogenen Gruppen Raum und Zeit geschaffen, möglichst selbstständig das eigene Potenzial zu erkennen und auszuschöpfen, heißt es in der Mitteilung. Die Schule werde als Ort begriffen, an dem man tagsüber lebt. Dazu gehörten gegenseitiger Respekt, Anerkennung und Toleranz. Schließlich sei die Elternarbeit ein Punkt, auf den großen Wert gelegt werde.

Beim Rundgang durch die Schulgebäude stellte Landtagsabgeordneter Daniel Born fest, dass die Stadt Karlsruhe als Trägerin der Schule ihre Aufgabe ernst nehme und die Schule unterstütze, wo immer es nötig sei. „Natürlich werden wir noch einige Zeit in einer Baustelle lehren und lernen, aber wir freuen uns schon sehr darauf, wie es nach Abschluss von Neu- und Umbau sein wird“, geriet Schulleiterin Heike Willamowski regelrecht ins Schwärmen.

Motivierte Lehrer

Den Schwetzinger Landtagsabgeordneten beeindruckte bei seinem Besuch in Karlsruhe noch mehr, was er vom Konzept, der Entwicklung der Schule in den vergangenen Jahren und den motivierten Lehrern hörte. „Wenn ich die Kinder hier sehe, bin ich optimistisch, dass sie das bestmögliche Bildungsangebot erhalten, und vertraue darauf, dass das auch die Landesregierung erkennt und unterstützt. Denn man darf nicht vergessen: Nicht Grün-Rot hat sich aufgemacht, eine Schulart zu fördern, die das richtige Angebot für alle zu gestalten versucht, sondern die Landespolitik. Und auf die muss man sich auch künftig verlassen können“, so SPD-Landtagsabgeordneter Daniel Born.

Seinen Dank für die Einladung verband er mit dem Angebot, weiterhin in Kontakt zu bleiben, und erntete dafür ein beherztes „Ich nehme Sie gerne beim Wort, lieber Herr Born“ von Schulleiterin Heike Willamowski. zg/beju

