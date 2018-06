Für Kinder in Afrika spenden

Oberhausen/Waghäusel.„Wir sammeln diesmal für bedürftige Mitmenschen in Afrika: für Kinder, Jugendliche, Familien und Senioren“, lässt der „Konvoi der Hoffnung“ in Oberhausen-Rheinhausen/Waghäusel wissen und weist darauf hin, dass derzeit dort Kinder verhungern. Die Konvoi-Aktion ist am Samstag, 30. Juni, von 8 bis 12 Uhr in Oberhausen, Weiherweg 22. „Alles wird direkt an Ort und Stelle geliefert und übergeben“,

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 26.06.2018