Fußballfieber eiskalt fördern

Bei hitzigen Fußballspielen eine willkommene Abkühlung: Die Farbe entsteht beim Deutschland-Eis durch pürierte Heidel-, Erdbeeren und eine Mango. © Schäfer

Bruhrain.Ganz Deutschland ist im WM-Fieber. Es bricht wieder aus. Früher hat Mama bei Fieber immer für Abkühlung gesorgt, kalte Wadenwickel gab es dann. Und das hat was gebracht. Beim WM-Fieber mag vielleicht auch eine kleine Abkühlung helfen, die hoffentlich spannenden Spiele zu überstehen. Deshalb habe ich in der Küche schon mal präventiv etwas vorbereitet: eine eiskalte Erfrischung in

...

Sie sehen 18% der insgesamt 2247 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Freitag, 15.06.2018