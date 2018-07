Ganz nah an den Tieren

Anzeige

Kirrlach.Der Vogelschutzverein Kirrlach lädt am Wochenende vom 18./19. August zu sich ein. Ab 18 Uhr am Samstag erwarten die Gäste in der idyllischen Parkanlage Cocktails, Kulinarisches aus der Küche der Vogelparkgaststätte sowie Musik und Tanz mit DJ Rainer. Mit einem Frühschoppen unter der Mitwirkung des Musikvereins Kirrlach beginnt ab 10 Uhr das Programm am Sonntag. Danach lädt der Vogelschutzverein zum Mittagessen mit anschließendem Kaffee und Kuchen ein.

Auch für die jüngeren Besucher wird einiges geboten: Ponyreiten, Kinderschminken und Toben in der Hüpfburg sind nur einige Aktivitäten des abwechslungsreichen Kinderprogramms. Außerdem können die jüngsten Besucher auf dem Spielplatz klettern, rutschen und schaukeln. Derzeit sind 225 Tiere und 37 verschiedene Tierarten im Vogelpark beheimatet. Einige dürfen gestreichelt oder gefüttert werden.

Blick in die Historie

Am 25. Februar 1913 wurde der Vogelschutzverein Kirrlach von zehn Vogelliebhabern unter dem Namen „Kanarienzucht- und Vogelschutzverein“ beim Großherzoglichen Bezirksamt in Bruchsal registriert. Hauptzweck war der Erfahrungsaustausch unter Züchtern. Darüber hinaus präsentierten die stolzen Züchter bei Vogelschauen ihre besten Erfolge der Kirrlacher Bevölkerung.