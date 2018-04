Anzeige

Oberhausen.Die gemeinnützige Austauschorganisation „Experiment“ vermittelt Gastschüler in weltoffene Gastfamilien auch im Bruhrain. Während des Aufenthaltes in Deutschland besuchen die Schüler, die zwischen 14 und 18 Jahren alt sind, eine deutsche Schule. Ein Gastfamilienaufenthalt kann für die Beteiligten eine interessante und bereichernde Erfahrung sein, geprägt vom gegenseitigen Lernen und Kennenlernen der Sprache und der Kultur des Anderen. Gastfamilie kann jeder werden, egal ob Klein- oder Großfamilie, ob in der Stadt oder auf dem Land. Wichtig sind Humor, Neugier und Toleranz, sowie die Bereitschaft, sich auf einen fremden, jungen Menschen einzulassen und als Familienmitglied auf Zeit aufzunehmen.

Wer Interesse hat, Gastfamilie zu werden, kann sich an die Geschäftsstelle von „Experiment“ in Bonn wenden. Ansprechpartner ist Matthias Lichan, Telefon 0228/9 57 22 21, E-Mail: lichan@experiment-ev.de. Informationen zum Gastfamilienaufenthalt gibt auch die Mitarbeiterin Julitta Bolender aus Oberhausen-Rheinhausen, Telefon: 07254/7 47 03, E-Mail: julitta.bolender@online.de. mele

Der Verein „Experiment“ Das Ziel des eingetragenen Vereins „Experiment“ ist seit 85 Jahren der Austausch zwischen Menschen aller Kulturen, Religionen und Altersgruppen. „Experiment“ ist das deutsche Mitglied von „The Experiment in International Living“, (EIL). 2016 reisten 1845 Teilnehmende mit „Experiment“ ins Ausland und nach Deutschland. Ein Drittel davon erhielten Stipendien. Kooperationspartner sind das Auswärtige Amt, die Botschaft der USA, der Deutsche Bundestag und die Stiftung Mercator. mele

Info: Weitere Informationen unter experiment-ev.de/ gastfreundlich