Gebiet soll untersucht werden

Waghäusel.Der Gemeinderat will den Untersuchungsbeginn für die geplante Sanierung im Ortskern Wiesental am Montag, 29. Oktober, beschließen. Für das geplante Gebiet soll noch in diesem Monat die Aufnahme in ein Förderprogramm des Landes oder des Bundes beantragt werden.

Vor dieser Festlegung muss die Gemeinde die Untersuchungen durchführen, um eine Beurteilungsgrundlage zu gewinnen: über die

...