Gefährliches Unkraut

Karlsruhe.Auskunft über die Ambrosie geben Experten des städtischen Umwelt- und Arbeitsschutzes am Samstag, 23. Juni, von 7.30 bis 14 Uhr während der Marktzeiten auf dem Gutenbergplatz in der Weststadt. Das schreibt die Stadt Karlsruhe in einer Pressemitteilung. An einem Informationsstand beantworten sie am Internationalen Tag der Ambrosia alle Fragen zu der aus Nordamerika eingewanderten, starke allergische Reaktionen auslösenden Pflanze und klären über Möglichkeiten ihrer Bekämpfung auf.

Mit Hilfe von Flugblättern, Tipps zur Bestimmung, eines Modells und vieler Bilder können sich auch botanisch Ungeübte das Erscheinungsbild der Pflanze einprägen. Die Ambrosia ist seit einigen Jahren auch in Karlsruhe aufzufinden, begünstigt durch auch hierzulande immer wärmere Sommer. Ein Ausbreiten ihrer Pollen und Samen sollte vermieden werden.

Sie keimt im Frühjahr bis Sommer und ist ein einjähriges sogenanntes Unkraut. Die Pollen des Beifußblättrigen Traubenkrautes, aber auch der Hautkontakt mit dem Blütenstand, können beim Menschen heftige Allergien auslösen. zg