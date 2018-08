Gefüllte Teigtaschen nach japanischer Art

Bruhrain.In Italien heißen sie Ravioli, in Russland Pelmeni. In Polen sagt man Pierogi. Empanada sagen die Südamerikaner zu ihnen, in den USA ist Dumlings ihr Name. Wir nennen sie Maultasche. Es ist also eindeutig: So verschieden die Kulturen auch sind, gefüllte Teigtaschen mögen sie alle gern.

Blickt man etwas weiter in Richtung Osten, nach Asien, gibt es gleich zig verschiedene Bezeichnungen für die kleinen Leckereien. Was der Koreaner Mandu nennt, bezeichnet der Chinese als Jiaozi. Ich mache mit meinem Rezept einen Sprung nach Japan, wo die Teigtaschen Gyoza heißen. Unfassbar lecker, auch wenn die Zubereitung einem einiges an Geduld abverlangt.

Man muss es als eine Art Meditation ansehen, denn am Ende, wenn die Gyoza vor einem auf dem Teller liegen, geht es einem unfassbar gut mit ihnen. Teigtasche ist eben nicht gleich Teigtasche. Manche sind etwas anspruchsvoller in ihrer Herstellung, jedoch auch genau das Richtige für anspruchsvollere Gaumen. Und Gyoza sind die Teigtaschen für Leckermäulchen.

Das Rezept für zwei Personen dauert etwa 60 Minuten.

Zutaten

Für dieses Geschmackserlebnis brauchst du: zwei Knoblauchzehen, drei Zentimeter frischen Ingwer, eine halbe Chilischote, 200 Gramm Champignons, ein Bund Frühlingszwiebeln, drei Karotten, Sesamöl zum Anbraten, zwei bis drei Esslöffel Sojasoße, ein Esslöffel Agavendicksaft, ein bis zwei Esslöffel Reisessig, den Saft einer halben Zitrone, Salz und Pfeffer, Asia-Gewürzmischung, Koriander (frisch oder getrocknet) und 25 Gyoza-Teigfladen (Asiamarkt).

Zubereitung

Als aller Erstes musst du das Gemüse waschen oder schälen und super klein schneiden, je kleiner, desto besser lassen sich die Gyoza nachher falten.

Erhitze als Nächstes in einem Topf etwas Sesamöl. Brate darin etwas von der asiatischen Gewürzmischung an und gib schließlich dein klein geschnittenes Gemüse hinzu. Dünste es kurz an – nur so lange, dass es am Ende noch Biss hat. Schmecke das Gemüse mit dem Reisessig, der Sojasoße, dem Agavendicksaft, dem Zitronensaft sowie mit Salz und Pfeffer ab und füge etwas Koriander hinzu.

Nun geht es ans Füllen und Falten der Gyoza. Nimm dazu einen Teigfladen und gib einen Löffel der Füllung hinein. Die Ränder des Teiges mit etwas Wasser versehen – das dient als Klebemittel. Nimm die Gyoza nun in die eine Hand, klappe die hintere Hälfte nach vorne und falte die vordere Hälfte gleichmäßig so, dass sich der Teig überlappt. Hintere und vordere Hälfte gut aneinander festdrücken. Es gibt im Internet übrigens tolle Videoanleitungen zur richtigen Faltkunst. Jetzt kannst du dich entscheiden, ob du die japanischen Gyoza dämpfen oder frittieren willst. Ich habe mich diesmal fürs Frittieren in der Heißluftfritteuse entschieden.

Zehn Minuten bei 160 Grad. Anschließend zusammen mit Sojasoße (und vielleicht noch einer kleinen selbst gemachten Beilage) anrichten und genießen.

Küchen-Tipp

Du kannst den Gyoza-Teig auch selbst machen: Er besteht aus Mehl, etwas Salz und Wasser. Den Teig hauchdünn ausrollen und Kreise mit einem Durchmesser von etwa zehn Zentimeter ausstechen. vas

© Mannheimer Morgen, Freitag, 24.08.2018