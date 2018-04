Gegen das Vergessen

Anzeige

Karlsruhe.Seit Anfang April engagiert sich Michael Beckert ehrenamtlich beim Bezirksverband Nordbaden im Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge. Das schreibt der Verband in einer Pressemitteilung. Beckert findet, dass die Kriegsgräber erhalten bleiben müssen, damit gerade heute an die Folgen von Krieg und Vertreibung erinnert wird. Während seiner Berufstätigkeit arbeitete er sowohl national wie international.

Er erlebte das friedliche und konstruktive Miteinander der Menschen über Nationalitäten, Hautfarbe und Religionen hinweg und verfolgt nun die Zerstörung humaner und kultureller Werte. Das Leiden der Menschen in den Kriegsgebieten erschüttere ihn, so Beckert. Auch das egoistische nationale Denken in europäischen Staaten betrachte er mit Unbehagen.

Wirkung für die Zukunft

Die vom Volksbund gepflegten Kriegsgräber im Ausland seien für ihn ein Mahner gegen den Krieg, ein Zeichen für die Pflicht des aufeinander Zugehens der Staaten. Er wolle mit seinem Ehrenamt eine Arbeit unterstützen, die eine Wirkung über die Gegenwart hinaus habe, bekräftigt Beckert. Von daher freue er sich auf die Zeit beim Volksbund in Nordbaden. Aktuell fotografiert er die Kriegsgräber in den Gemeinden in der Region Nordbaden für die Homepage des Volksbundes. Vermutlich wird er den Volksbund für längere Zeit unterstützen, da die Mahnung aus der europäischen Vergangenheit des vergangenen Jahrhunderts in die Zukunft transportiert werden muss, ergänzt Beckert.